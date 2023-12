Projekt Gewerbegebiet im Fokus: Diese Millionen-Investition plant die Stadt Zerbst in der Kirschallee

Der Zustand vieler Zerbster Straßen lässt noch zu wünschen übrig. Leidtragende sind auch Firmen. So soll jetzt Geld in die Kirschallee fließen – was dort genau geplant ist.