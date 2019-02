Mit diesem Plakat wirbt die Stadt Zerbst in Kürze für die 28. Zerbster Gewerbefachausstellung. Die Gesichter der Messe 2019 sind Peter Gast und Maik Beutelmann vom Bosch Car Service in Zerbst. Plakat: Stadt Zerbst

Vom 3. bis 5. Mai findet die 28. Zerbster Gewerbefachausstellung statt. Nur noch wenige Standplätze sind zu vergeben.

Zerbst. „Wir freuen uns, dass wir zu einem solch frühen Zeitpunkt schon so viele Anmeldungen haben“, erklärt Viola Tiepelmann von der Messeleitung. Gut 65 Unternehmen haben bereits ihre Teilnahme an der 28. Zerbster Gewerbefachausstellung zugesagt. Bei den meisten handelt es sich um treue Stammaussteller, die Sachsen-Anhalts größte und kontinuierlichste Wirtschaftsmesse zur Präsentation nutzen. „Auch zwei, drei neue Firmen sind bislang dabei“, blickt Viola Tiepelmann in die Liste.

Ein paar Standplätze sind noch zu vergeben. Wer eine Fläche in der 1400 Quadratmeter großen Messehalle ergattern möchte, sollte allerdings schnell Kontakt zur Messeleitung aufnehmen. „Ein großer und drei, vier kleinere Standplätze sind hier nur noch frei“, weiß Viola Tiepelmann. Auf dem 6000 Quadratmeter großen Außenareal im Zerbster Schlossgarten „stehen noch etwa 15 Plätze zur Verfügung. Dort ist mehr möglich“, ergänzt sie.

Firmen und Vereine präsentieren sich

Neben den Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen, beteiligen sich ebenfalls lokale Vereine an der Gfa. Von „weichen Standortfaktoren“, die die Region lebenswert machen, spricht Viola Tiepelmann. Die Zerbster Züchter von Kaninchen und Geflügel werden mit ihren Tieren genauso für Vielfalt sorgen wie beispielsweise die Kameraden der Ortsfeuerwehr Zerbst.

Die Eröffnung der Messe erfolgt traditionell am Freitagnachmittag, Sonnabend und Sonntag ist ganztägig geöffnet. An diesen beiden Tagen findet parallel das vom Zerbster Verkehrsverein ausgerichtete 28. Spargelfest mit der Spargelschälweltmeisterschaft, vielen Händlern und abwechslungsreicher Unterhaltung statt.

Offen für Anregungen

Am Gfa-Programm wird momentan gefeilt. In der nächsten Woche trifft sich die Leitungsgruppe der Messe, um die Details zu diskutieren, wie Viola Tiepelmann verrät. „Wir sind dankbar für jede Idee und jeden Vorschlag, die zur Gfa passen. Ob es umsetzbar ist, steht auf einem anderen Blatt“, bemerkt sie. Mitunter seien sie als Organisatoren betriebsblind, gesteht Viola Tiepelmann. Umso wichtiger seien Anregungen von außen.

Die Gestaltung des Ausstellerabend ist ebenfalls noch offen. Dieser findet stets am ersten Messeabend statt und bietet, wie die gesamte Gfa, den Firmen die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Austausch der Unternehmen sowie der direkte Kontakt der Aussteller mit den Kunden zeichnet die Wirtschaftsmesse aus.

Parkplatzregelung für Aussteller

„Dieses Jahr wird die neue Parkplatzregelung, die wir 2018 noch recht liberal gehandhabt haben, rigoros durchgesetzt“, merkt Viola Tiepelmann an. „Das hat etwas mit dem Sicherheitskonzept und der Beruhigung der Messefläche zu tun.“ So darf das Areal der Gfa tagsüber nicht mehr befahren werden – die Ausnahme sind Rettungsfahrzeuge. Ansonsten werden den Ausstellern genügend Parkflächen an der Stadthalle bereitgestellt. „Damit sorgen wir auch dafür, dass Wiesen im Schlossgarten nicht mehr wild beparkt werden“, so Viola Tiepelmann.

Anfang März wird mit der sichtbaren Werbung für die 28. Zerbster Wirtschaftsmesse begonnen. Die Gfa-Gesichter 2019 sind Peter Gast und Maik Beutelmann vom Bosch Car Service in Zerbst. Gemeinsam lächeln sie von den Plakaten und laden zum Besuch der diesjährigen Gewerbeausstellung ein.