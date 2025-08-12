Auf dem Spielplatz Wolfsbrücke hat eine Zerbsterin am Wochenende eine gefährliche Pflanze entdeckt. Die Stadtverwaltung und der städtische Bauhof haben auf die Volksstimme-Anfrage reagiert.

Giftpflanze auf Spielplatz in Zerbst entdeckt: Wie die Stadt auf den Fund reagiert hat

Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Zerbst Gerald Götze und Beate Jobs (nicht im Bild) sind am Montag (11. August) sofort zur Stelle und beseitigen die gifigen Pflanzen auf dem Spielplatz Wolfsbrücke.

Zerbst - Mit Besorgnis hat sich die Zerbsterin Sabine Grüneberg an die Lokalredaktion gewandt. Beim Spaziergang sei ihr etwas aufgefallen, dass durchaus eine Gefahr in sich birgt. „Wir waren längere Zeit nicht am Spielplatz Wolfsbrücke und am Sonnabend (9. August) war ich regelrecht erschrocken als ich direkt am Klettergerüst eine große Fläche mit Datura (Stechapfel) wuchern sah“, schreibt sie in ihrer E-Mail.