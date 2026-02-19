Bildung im ländlichen Raum Grundschule auf der Kippe: Ein Verein kämpft für die Schule im Dorf

Harte Zeiten für die Steutzer Grundschule: Der Förderverein setzt sich für die Schule und die Kinder ein. Welche Veranstaltungen in diesem Jahr finanziert werden, um die Bildungsstätte weiter zu erhalten.