Bildung im ländlichen Raum Grundschule auf der Kippe: Ein Verein kämpft für die Schule im Dorf
Harte Zeiten für die Steutzer Grundschule: Der Förderverein setzt sich für die Schule und die Kinder ein. Welche Veranstaltungen in diesem Jahr finanziert werden, um die Bildungsstätte weiter zu erhalten.
19.02.2026, 18:13
Zerbst - Seit Mitte Januar hat der Förderverein der Grundschule Steutz einen neuen Vorstand. Vorsitzende ist Dana Hohmann, ihre Stellvertreterin Victoria Redlich. Als Schriftführerin fungiert Sarah Albert, die als Lehrerin an der Schule gleichzeitig Bindeglied zur Schulleitung ist, und als Schatzmeisterin Sandra Friebe.