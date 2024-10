Umsetzung der Grundsteuerreform naht Das Ringen mit der Steuer: Müssen Zerbster künftig deutlich mehr zahlen?

Ab 2025 tritt die Grundsteuerreform in Kraft, was in Zerbst vor allem für Hausbesitzer eine Mehrbelastung bedeutet. Gewerbegrundstücke zahlen künftig weniger, während Wohnimmobilien stärker belastet werden.