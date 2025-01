Am 17. Januar 2025 startet in Berlin die Grüne Woche. Auch ein Zerbster gehört zu den Stammausstellern.

Zerbst/Berlin - Es ist die Werbeplattform der Agrar- und Ernährungswirtschaft schlechthin – die Grüne Woche in Berlin. Und der Countdown läuft. Am 17. Januar 2025 fällt der Startschuss für die international renommierte Messe, an der sich dieses Mal gut 1.500 Aussteller aus fast 60 Ländern beteiligen. Erneut mit dabei bei der inzwischen 89. Auflage dieses so wichtigen Branchentreffs ist der Zerbster Stefan Wallwitz.