  4. Schauriges Ausflugsziel direkt an der B 187a: Grusel-Mühle in Steutz: Halloween-Geheimtipp mit lebenden Skeletten und blutigen Überraschungen

Horror-Attraktion für mutige  Grusel-Mühle in Steutz: Halloween-Geheimtipp mit lebenden Skeletten und blutigen Überraschungen

Ein früheres Mühlengebäude wird zur Horror-Attraktion: Mit viel Liebe zum Detail, Spezialeffekten und Gänsehaut-Garantie lädt André Tietz Halloweenfans in seine schaurige Welt mitten in Steutz ein.

Von Daniela Apel 29.10.2025, 18:45
Überall verbergen sich die Untoten in der Steutzer Grusel-Mühle.
Überall verbergen sich die Untoten in der Steutzer Grusel-Mühle. Foto: Daniela Apel

Steutz - Skelette werden lebendig, Türen öffnen sich von Geisterhand und aus einem Wasserhahn fließt Blut - ein Steutzer hat ein altes Mühlengebäude in einen Geheimtipp für Halloweenfans verwandelt. Die Liebe zum Detail gepaart mit einigen Spezialeffekten sorgen auf eineinhalb Etagen für schaurig-schöne Erlebnisse.