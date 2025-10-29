Ein früheres Mühlengebäude wird zur Horror-Attraktion: Mit viel Liebe zum Detail, Spezialeffekten und Gänsehaut-Garantie lädt André Tietz Halloweenfans in seine schaurige Welt mitten in Steutz ein.

Überall verbergen sich die Untoten in der Steutzer Grusel-Mühle.

Steutz - Skelette werden lebendig, Türen öffnen sich von Geisterhand und aus einem Wasserhahn fließt Blut - ein Steutzer hat ein altes Mühlengebäude in einen Geheimtipp für Halloweenfans verwandelt. Die Liebe zum Detail gepaart mit einigen Spezialeffekten sorgen auf eineinhalb Etagen für schaurig-schöne Erlebnisse.