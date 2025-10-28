Halloween steht vor der Tür, das wissen gefühlt alle. Aber am 31. Oktober ist auch Reformationstag. In Zerbst und Umland ist dazu allerhand los. Wo ihr Euch gruseln könnt, Partys sind aber auch besondere Ausstellungen.

Halloween und Reformationstag - Was darf es sein am Feiertag: Partys, Gruseln oder Kuchen essen?

Zum Reformationstag wird im Dorfbackofen in Nutha gebacken.

Zerbst - Halloween ist ein Fest, das jedes Jahr am 31. Oktober gefeiert wird. Es kommt ursprünglich aus Irland. Vor vielen hundert Jahren feierten die Kelten an diesem Tag das Fest „Samhain“. Sie glaubten, dass in dieser Nacht die Geister der Toten zurück auf die Erde kommen.