Es kam, wie es kommen musste. Auch die Zerbster Narren und das gesamte närrische Volks schlossen sich dem Rathauschef beim Kampf um den Erhalt der Klinik an. Und der hat, verkleidet als Doktor, ordentlich ausgeteilt. Da wurde der Rathausschlüssel fast zur Nebensache.

Helios-Klinik Zerbst: Karnevalisten und Bürgermeister verbunden im Kampf um den Erhalt des Krankenhauses

Im Kampf um den Erhalt mit der nun selbst in Not geratenen Zerbster Klinik vereint, so zeigten sich Bürgermeister, die Jecken und das närrische Volk am Sonnabend (15. November) vor dem Zerbster Rathaus.

Zerbst - Zwischen den täglichen Amtsgeschäften und dem seit nunmehr vier Wochen andauernden Kampf ums Zerbster Krankenhaus fand Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) am Sonnabend (15. November) trotzdem die Zeit, den Jecken wie gewohnt die Stirn zu bieten – wenn auch etwas zahmer als gewohnt, zumindest was die Jecken betrifft. Seine ungebrochene Stänkerlaune zielte in diesem Jahr in eine ganz andere Richtung.