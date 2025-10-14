Bürger protestieren in der Stendaler Stadtratssitzung am 13. Oktober gegen Windräder im Wald bei Uchtspringe und fordern Mitbestimmung beim Windpark Dahlen-Ost.

Die Stadtratssitzung in Stendal am Montag, 13. Oktober, war so gut besucht, dass ein Teil der Besucher vom Vorraum aus zuschauen musste.

Stendal. - Werden Windräder im Wald bei Uchtspringe gebaut? Soll es eine Bürgerbefragung zum Windpark Dahlen-Ost geben? Sorgen um Lärm, Gesundheit, Schattenwurf und mehr treiben die betroffenen Bewohner um – und am Montag in die Stadtratssitzung ins Stendaler Rathaus. Die Luft hätte dicker nicht sein können.