Protest und Bürgerbefragung Windkraft in Stendal: Bei Stadtratsentscheidungen herrscht dicke Luft

Bürger protestieren in der Stendaler Stadtratssitzung am 13. Oktober gegen Windräder im Wald bei Uchtspringe und fordern Mitbestimmung beim Windpark Dahlen-Ost.

Von Mike Kahnert 14.10.2025, 16:00
Die Stadtratssitzung in Stendal am Montag, 13. Oktober, war so gut besucht, dass ein Teil der Besucher vom Vorraum aus zuschauen musste. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Werden Windräder im Wald bei Uchtspringe gebaut? Soll es eine Bürgerbefragung zum Windpark Dahlen-Ost geben? Sorgen um Lärm, Gesundheit, Schattenwurf und mehr treiben die betroffenen Bewohner um – und am Montag in die Stadtratssitzung ins Stendaler Rathaus. Die Luft hätte dicker nicht sein können.