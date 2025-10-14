An der Schlanstedter Grundschule fand ein sportliches Event statt. Das dient wieder einem guten Zweck.

Schlanstedt. - Die Ausstattung an Schulen ist oft ein finanzielles Problem - Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Die Grundschule Zwischen Huy und Bruch in Schlanstedt hat die Lösung eines Problems nun selbst in die Hand genommen.

Benötigt wird eine weitere digitale Tafel. Für deren Kauf beabsichtigt der Schulträger, einen Antrag auf Fördermittel zu stellen, erläutert Schulsekretärin Ines Seerich. Doch wie bei den meisten Förderungen sei auch hier ein Eigenanteil notwendig - an dem es jedoch mangele.

Sponsorenlauf soll Eigenanteil sicherstellen

Für eben diesen Eigenanteil wurde nun dieser Tage kurzfristig ein Sponsorenlauf an der Schule organisiert, um das Geld zu sammeln. Schüler, die mitmachen wollten, suchten sich einen Sponsor, der für jede von ihnen gelaufene Runde einen Betrag bezahlt.

„Der Betrag war den Sponsoren, die in den meisten Fällen die Eltern oder Großeltern waren, völlig freigestellt“, so Seerich. „Weitere Spenden haben wir von lokalen Firmen erhalten - so dass am Ende die stolze Summer von 2.000 Euro zusammengekommen ist.“

34 Grundschüler haben an dem Sponsorenlauf teilgenommen. Foto: Grundschule Schlanstedt

Ein Dank gehe im Namen der Schule abschließend an die fleißigen 34 Grundschüler, die ihre Runden für den guten Zweck gedreht haben, sowie an die Sponsoren und Unterstützer. Nun könne der Förderantrag gestellt werden.