Gustav Gerneth war ältester Mensch Deutschlands Ein Mann aus Havelberg, der weltweit Geschichte geschrieben hat
Gustav Gerneth aus Havelberg galt mit 114 Jahren als ältester Mann der Welt. Am Mittwoch, 15. Oktober, ist sein 120. Geburtstag. Ein Rückblick auf sein bewegtes Leben.
Aktualisiert: 14.10.2025, 15:52
Havelberg. - Am Mittwoch, 15. Oktober 2025, wäre Gustav Gerneth 120 Jahre alt geworden. Nachdem der Japaner Masazo Nonaka 2018 im Alter von 113 Jahren verstorben war, war der Havelberger kurzzeitig sogar der älteste Mann der Welt. Im deutschsprachigen Raum galt er als ältester Mensch. Am 21. Oktober 2019 ist er im stolzen Alter von 114 Jahren verstorben.