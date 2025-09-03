Zerbster Bürgermeister ruft wieder zum gemeinsamen Müllsammeln auf, und das nicht ohne Seitenhieb auf unvernünftige Mitmenschen.

Im Kampf gegen Müllsünder: Zerbst beteiligt sich erneut am World Cleanup Day

Regelmäßig finden in Zerbst gemeinsame Müllsammelaktionen statt - jetzt ruft der Bürgermeister zur nächsten auf.

Zerbst - Volle Babywindeln mitten im Gebüsch, zerschlagene Glasflaschen am Seeufer, kaputte Plastikstühle im Unterholz - es ist schon erstaunlich, was manch Mitbürger einfach mitten in der Natur entsorgt. Doch es gibt Zerbster, die den Müllsündern den Kampf angesagt haben. Am 20. September werden sie wieder ausströmen, um die Umwelt wie ihr Umfeld von achtlos und mutwillig weggeworfenen Unrat zu befreien.