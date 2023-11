Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Walternienburg. - Abschied nehmen heißt es in Walternienburg. Die große Stieleiche am Kreuzdamm muss weg. Das tut weh, so der Walternienburger Ortsbürgermeister Jörg Hausmann in der jüngsten Ortschaftsratssitzung am Dienstagabend. Schließlich ist die Eiche am Zugang zur Arche ein ortsbildprägender Baum. 1870 wurde sie gepflanzt, wusste Udo Rose. Der mehr als 150 Jahre alte Baum soll gefällt werden, weil seine Standsicherheit nicht mehr gegeben ist.