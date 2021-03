Bei einem schweren Unfall auf der B184 zwischen Schora und Leitzkau starb ein Autofahrer (57). Zwei weitere Beteiligte wurden verletzt.

Schora/Leitzkau (tr) l Auf der B184 zwischen Schora und Leitzkau ist es am Montag (8. März) gegen 19.20 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 57-jähriger Zerbster tödlich verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei war ein 24-jähriger Autofahrer aus Zerbst mit seinem Pkw auf der B184 aus Richtung Zerbst kommend in Richtung Leitzkau unterwegs. Zwischen dem Abzweig Schora und Leitzkau, etwa in Höhe des Leitzkauer Buschs, geriet der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Pkw des 57-jährigen Zerbsters zusammen.

„Die beiden Fahrer waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Ein dritter Mann, ein Beifahrer, war bereits befreit“, sagte Stadtwehr- und Einsatzleiter der im Einsatz befindlichen Ortswehren Zerbst, Güterglück, Schora und Gehrden, Denis Barycza. Der 57-jährige Zerbster sei noch an der Unfallstelle verstorben und wurde von den Einsatzkräften geborgen.

„Nachdem der schwer verletzte 24-jährige Mann von den Güterglücker Kameraden aus seinem Fahrzeug befreit war, wurden er und sein leicht verletzter Beifahrer – beide ebenfalls Zerbster – ins Krankenhaus gebracht“, so Barycza.

Die Rettungsarbeiten hätten sich teilweise schwierig gestaltet, da auf beiden Seiten der Bundesstraße tiefe Straßengräben angrenzen.

„Ein Lob möchte ich an dieser Stelle den Ersthelfern aussprechen, die sich um die Verletzten gekümmert und alles richtig gemacht haben. Das erlebt man nicht sehr oft“, betonte Barycza. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die B184 zwischen den Ortslagen Schora und Leitzkau voll gesperrt werden. „Gegen 1 Uhr war der Einsatz dann beendet“, so der Zerbster Stadtwehrleiter.