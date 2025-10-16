Der Zerbster Schlossgarten ist nicht nur bei Spaziergängern beliebt. Hundehalter nutzen ihn zum Gassigehen, Radfahrer als Abkürzung. Nur welche Regeln gelten im Park?

Ist Radfahren im Zerbster Schlossgarten erlaubt? Und dürfen Hunde im Park frei umherlaufen?

Müssen Hunde im Zerbster Schlossgarten an der Leine geführt werden oder dürfen die Vierbeiner auch mal frei herumlaufen?

Zerbst - Wurden die Regeln geändert? Cornelia Gast ist irritiert. „Mir ist aufgefallen, dass an allen Eingängen zum Zerbster Schlossgarten seit einiger Zeit die bisherigen Hinweisschilder fehlen, auf denen unter anderem stand ,Fahrradfahrer müssen absteigen' und ,Hunde sind an der Leine zu führen'“ , wandte sie sich an die Volksstimme. Diese Schilder seien früher gut sichtbar angebracht gewesen, so Cornelia Gast. Das wirft die Frage auf: Was gilt nun?