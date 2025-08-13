Der Spielplatz in Pulspforde weist zahlreiche Mängel auf – nun gibt es konkrete Pläne für Sanierung, Umbau und neue Spielgeräte.

Kann in Pulspforde bald Basketball gespielt werden?

Pulspforde - „Die Begehung des Spielplatzes war die erste Amtshandlung des neuen Ortschaftsrates, seitdem ist nicht viel passiert“, eröffnete der Pulspforder Ortsbürgermeister Edgar Petermann den Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Schon die vergangenen Sitzungen warteten die Bürgervertreter vergeblich auf ein Umgestaltungskonzept aus der Verwaltung. Gern hätten einige selber schon längst Initiative ergriffen, um Veränderungen vorzunehmen.