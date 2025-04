Daniel Puls aus Zerbst ist frisch gebackener Kfz-Meister und nun Unternehmer. In Kuhberge hat er eine eigene Werkstatt eröffnet. Die Geschichte eines Mannes, der auf Erfolg in der Heimat setzt.

Junger Familienvater wagt Sprung in Selbständigkeit: Warum Kfz-Meister Daniel Puls keine Werbung schalten muss

Daniel Puls und sein Sohn Emil in der eigenen Werkstatt in Kuhberge.

Zerbst. - Daniel Puls aus Zerbst wagt jetzt den Sprung in die Selbständigkeit.Wie seine Werkstatt in Kuhberge wachsen soll und was er sich beruflich und privat erhofft.