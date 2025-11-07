weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Kindesentführung endet vor Gericht: Vater verliert Tochter trotz Sorgerecht in Weißrussland

Kindesentführung landet in Weißrussland vor Gericht Tragisches Ende im Vermisstenfall Cleo Tesch: Vater verliert Tochter trotz alleinigem Sorgerecht

Ralf Tesch hat seine von der Ex-Frau entführte Tochter Cleo in Weißrussland gefunden. Dort kam es zur Gerichtsverhandlung mit unerwartetem Ausgang.

Von Daniela Apel Aktualisiert: 07.11.2025, 19:08
Ralf Tesch steht vor dem kleinen Altar, den er für seine Tochter Cleo mit verschiedensten Glückssymbolen eingerichtet hat. Geholfen hat es leider nicht. Trotz alleinigem Sorgerecht bekommt er die Siebenjährige nicht zurück.
Ralf Tesch steht vor dem kleinen Altar, den er für seine Tochter Cleo mit verschiedensten Glückssymbolen eingerichtet hat. Geholfen hat es leider nicht. Trotz alleinigem Sorgerecht bekommt er die Siebenjährige nicht zurück. Foto: Daniela Apel

Steutz - Es ist ein Albtraum, den Ralf Tesch niemanden wünscht. Für ihn aber ist er traurige Realität geworden. Vor über einem Jahr entführte seine Ex-Frau die gemeinsame Tochter. Nun wird er seine Cleo wohl nie wieder sehen.