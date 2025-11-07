Ralf Tesch hat seine von der Ex-Frau entführte Tochter Cleo in Weißrussland gefunden. Dort kam es zur Gerichtsverhandlung mit unerwartetem Ausgang.

Ralf Tesch steht vor dem kleinen Altar, den er für seine Tochter Cleo mit verschiedensten Glückssymbolen eingerichtet hat. Geholfen hat es leider nicht. Trotz alleinigem Sorgerecht bekommt er die Siebenjährige nicht zurück.

Steutz - Es ist ein Albtraum, den Ralf Tesch niemanden wünscht. Für ihn aber ist er traurige Realität geworden. Vor über einem Jahr entführte seine Ex-Frau die gemeinsame Tochter. Nun wird er seine Cleo wohl nie wieder sehen.