Das nächste Krankenhaus für eine Vielzahl von Einohnern in Gommerns Ortsteilen ist das Zerbster Krankenhaus. Auch wenn es gerettet scheint, gibt es jetzt noch eine offizielle Solidaritätsbekundung der Stadt Gommern. Denn es ist wichtig für die Gesundheitsversorgung der Gemeinde.

Krankenhaus erhalten: Gommern stellt sich politisch hinter Zerbst

Trotz der geplanten Übernahme des Zerbster Krankenhauses durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gibt es noch Zweifel an der Zukunft des Hauses. Gommerns Stadtrat bekundet Solidarität mit den Zerbstern, denn auch die Einheitsgemeinde Gommern profitiert vom Klinikstandort.

Gommern/Zerbst. - Die Zukunft des Helios-Krankenhauses in Zerbst sorgt weiterhin für Unruhe in der Region – auch in Gommern. Im Hauptausschuss der Stadt Gommern schilderte Stadt Mario Langer (Die Linke), Mitarbeiter des Zerbster Klinikstandorts, den aktuellen Stand und warnte eindringlich vor den Folgen einer möglichen Schließung. Zugleich wurde über eine mögliche Resolution beraten, um den Erhalt des Hauses politisch zu unterstützen.