An den Feuerschalen konnten sich die Besucher wärmen.

Bärenthoren. - „Wir möchten unsere Region in einem neuen Licht erstrahlen lassen und dazu brauchen wir kreative Ideen“, so wandte sich Doreen Einhenkel, die Gründerin der Stiftung Dauerwald Bärenthoren, Ende Oktober an ihre Mitmenschen. Jung und Alt waren aufgerufen, sich einzubringen, um einen Lichterpfad im Park des Herrenhauses von Friedrich von Kalitsch zu gestalten.