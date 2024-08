Das erlebt auch die Polizei in Zerbst nicht oft: In Tochheim ereignete sich am helllichten Tag ein dreister Diebstahl. Diebe nahmen mal eben ein XXL-Baugerüst mit. Es gibt aber eine erste Spur.

Tochheim - Einfach so tun, als soll alles so sein - so gingen Diebe jetzt in Tochheim vor und klauten mal eben ein 30 Meter langes Baugerüst. Immobilienbesitzer Volker Bohnhoff ist fest gewillt, die Diebe zu fassen - mit Erfolg?