Schilf den Kampf ansagen: Dorfteiche in Jütrichau und Wertlau werden saniert

Der Jütrichauer Dorfteich ist auf Platz eins der Prioritätenliste zur Sanierung. Unlängst stürzte ein Baum auf die Sitzgruppe am Teich.

Jütrichau. - Überaus positiv wurde die Nachricht in Jütrichau aufgenommen, dass gleich beide Dorfteiche – Jütrichau und Wertlau – für eine Sanierung vorgesehen sind. Platz eins und zwei belegen die beiden Teiche in der Priorisierungsliste vom Planungsbüro WSTC GmbH. Die Sanierung der Teiche ist ein Teil des Förderprojektes „Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen der Stadt Zerbst/Anhalt“, das insgesamt rund 2,5 Millionen Euro umfasst.