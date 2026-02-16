Zu seinem 50. Jubiläum setzt der Genthiner Carneval Club (GCC) eine Spendenaktion fort, die Tieren in der Region hilft. So können Besucher mitmachen.

Einen vollen Tisch mit Spenden gab es vor einigen Jahren vom GCC beim Tierschutzverein Genthin. Jetzt wird wieder gesammelt.

Genthin - Der Genthiner Carneval Club (GCC) setzt seine erfolgreiche Spendenaktion fort und verbindet damit Spaß und Hilfe. Was 2023 mit dem Motto „Karneval der Tiere“ begann, ist längst zu einer Herzensangelegenheit geworden. Zum 50. Jubiläum des GCC möchte der Verein erneut ein Zeichen setzen und Tieren in Not helfen. „Auch in diesem Jahr möchten wir unsere Reichweite nutzen, um Gutes zu tun und gemeinsam mit euch Herzen zu bewegen“, sagt GCC-Sprecher Manfred Göbel.

Futterspenden für Hunde, Katzen und Kleintiere

Gesammelt werden Trocken- und Nassfutterspenden für Hunde, Katzen, Kleintiere und viele weitere tierische Schützlinge. Willkommen sind auch Sachspenden wie unbenutzte Decken, Katzenstreu oder Desinfektionsmittel – alles, was das Leben der Tiere ein Stück wärmer und sicherer macht. „Wichtig ist, Bitte keine frischen Lebensmittel mitbringen, damit nichts verdirbt.“

Jede noch so kleine Spende hilft und kommt genau dort an, wo sie dringend gebraucht wird. Schon in den vergangenen Jahren konnten der Tierschutzverein, das Tierasyl und Katzenpflegerin Monika Urbanczik in Mützel unterstützt werden. „Auch 2026 möchte der GCC gemeinsam mit allen Närrinnen und Narren zeigen, dass Karneval mehr ist als Kostüme – es ist Herz, Zusammenhalt und Verantwortung füreinander.“