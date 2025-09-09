Buchtipp für Eltern „Die Lesehexe“ verzaubert Zerbst – Märchenfiguren kämpfen gegen Monster
Zerbster Autorin und Illustratorin Martha Irene Leps bringt eine fantasievolle Bilderbuchgeschichte heraus - zum Vorlesen für Kinder ab 5 Jahren und Erstleser.
09.09.2025, 18:15
Zerbst - Noch druckfrisch ist das neueste Kinderbuch der Zerbster Autorin und Illustratorin Martha Irene Leps. „Die Lesehexe“ ist eine zauberhaft-mitreißende Geschichte, in der sich Rumpelstilzchen, Schneewittchen & Co. gegen schreckliche Monster verbünden. Sie eignet sich zum Vorlesen für Kinder ab 5 Jahren und für Erstleser.