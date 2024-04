Zu DDR-Zeiten wurden die Musikzüge zum gemeinsamen Proben zusammen geholt. Foto: Archiv Fanfarenzug

Lindau/Arendsee. - Es gab Zeiten, da hatten viele Städte ihre eigenen Orchester und Musikzüge. Schon frühzeitig wurden Kinder und Jugendliche eingebunden. Bei Umzügen und Veranstaltungen, zu DDR-Zeiten oft mit politischem Hintergrund, wurde aufmarschiert und aufgespielt. Nach der Wende ist die Zahl der Musikzüge deutlich zurückgegangen. Nur wenige haben durchgehalten und musizieren heute noch.

Den Älteren unter den Musikern von heute sind Erinnerungen geblieben an Zeiten gemeinsamen Spielens, Treffen mit anderen Musikzügen, Trainingslager und Großveranstaltungen.

Anfang Mai soll es nun ein Erinnerungstreffen geben. Ralf Zimmer aus Lindau organisiert es – in Arendsee.

Geschichte des Bezirksmusikkorps Magdeburg

Den meisten der jugendlichen Musikern war der Hintergrund des musikalischen Zusammenschlusses damals egal, sie wollten Musik machen und hatten Spaß dabei, erlebten Gemeinschaft bei den Treffen und Probelagern, weiß Ralf Zimmer. Bis zur Wende gehörte der Lindauer Fanfarenzug zum Bezirksmusikkorps (BMK) Magdeburg dazu. Seit 1971 waren die Lindauer mit dabei.

Zur Geschichte der BMK weiß Ralf Zimmer eine Menge. Jeder Bezirk hatte zu DDR-Zeiten sein Bezirksmusikkorps oder in voller Länge Bezirksmusikkorps der FDJ und Pionierorganisation „Ernst Thälmann“. Die BMKs bestanden aus den besten Spielmannszügen, Fanfarenzügen und Jugendblasorchestern aus dem ganzen Bezirk.

Die Musiker der verschiedenen Klangkörper probten gemeinsam und traten als ein Ensemble auf. Sie probten in der Regel für wichtige politische Anlässe, spielten auf Jugendfestivals, zum Tag der Republik oder anlässlich von Parteitagen. Noch ein Stück höher angesiedelt war dann das ZMK - Zentrales Musikkorps - in dem Klangkörper aus der ganzen Republik vereint waren.

Musikzüge haben sich aufgelöst oder neu formiert

In Vorbereitung von Auftritten fanden Probefreizeiten statt, wo die Musikstücke und Choreografien einstudiert wurden. Auch der Bezirk Magdeburg hatte sein Bezirksmusikkorps. Da waren die Jugendblasorchester aus Wolmirstedt, Seehausen/Altmark, Tangerhütte, Barleben, Oschersleben und Genthin vertreten.

Mit dabei waren das Fanfarenorchester Magdeburg, die Fanfarenzüge Schönebeck und Lindau, die Spielmannszüge Tarthun, Stiege und Zerbst. Auftritte gab es beim X. und XI. Parteitag der SED, bei Pfingsttreffen der Jugend oder beim Nationalen Jugendfestival in Berlin.

Eine Reihe von diesen Klangkörpern sind lange aufgelöst, haben sich anders oder neu formiert.

Gemeinsames Spiel in Arendsee

Wie damals die Trainingslager findet das Treffen im Kiez Arendsee statt. „Das war immer Kram“, schwärmt Ralf Zimmer heute noch von der Zeit. Er begann einst als Jungpionier, also im Grundschulalter, mit der Musik. Eigentlich hatte er als Flachtrommler angefangen, wurde er aber schnell zum Bläser ausgebildet, was er bis heute im Lindauer Fanfarenzug ist.

Es wäre also schön, einige Leute von damals in Arendsee wieder zu sehen, so der Hintergrund. Termin für das Revival-Event ist das Wochenende vom 3. bis 5. Mai. Am Freitagabend geht es los. Hauptveranstaltungstag ist der Sonnabend.

Ralf Zimmer hat auch ein Programm für die drei Tage auf die Beine gestellt, das vom Kennenlernabend mit Disco über ein Platzkonzert vorm Rathaus, einen Überraschungspart und das Anschauen von alten Filmaufnahmen von den Veranstaltungen, wo das BMK auftrat, bis zum gemeinsamen Spielen im Lager reicht. Über 110 Leute von vier Vereinen haben sich schon angemeldet. Mit 28 Personen von insgesamt 38 Mitgliedern fahren die Lindauer nach Arendsee.

Tagesbesucher sind willkommen

„Natürlich sind auch Gäste eingeladen“, so Ralf Zimmer. Von anderen BMK, vom ZMK oder wer Lust hat, einfach mal vorbeizuschauen, ist gern gesehen. Tagesbesucher sind willkommen im Kiez und das Ganze findet open air statt.

Natürlich will man auch zusammen spielen bei dem Treffen, kündigt Ralf Zimmer an. Den Fehrbelliner Reitermarsch, der für Fanfaren- und Spielmannszüge umgeschrieben wurde, üben die Musiker in ihren Formationen schon fleißig. Die Vorfreude ist groß bei den Musikern.