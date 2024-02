Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lindau. - Ein neues Jahr, ein neues Veranstaltungsprogramm beim Lindauer Heimatverein. Das wurde von den Mitgliedern bestätigt. Das erste Lesecafé hat Ende Januar schon stattgefunden. Jeden letzten Dienstag im Monat wird in das Lindauer Vereinsstübchen in der alten Schule eingeladen. Das Angebot, das es seit dem vergangenen Jahr gibt, hat eingeschlagen in Lindau. Ein Treffpunkt bei einer Tasse Kaffee, Gelegenheit zu plaudern, schmökern, spielen.