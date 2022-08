Lindauer vom Sternenkino gefesselt

Das Sommerkino auf der Freilichtbühne an der Lindauer Burg lockte hunderte Kinofans unter den sternklaren Himmel. Aber es kamen deutlich weniger Besucher als 2021.

Viele Besucher kamen zur Kinonacht auf der Freilichtbühne in Lindau.

Lindau - Die Freilichtbühne an der Lindauer Burg wurde am Sonnabend zu einem Treffpunkt für Kinofans. Das Sommerkino der Erdgas Mittelsachsen (EMS) machte erneut Station an der Burg. Finanziert hatten den Abend die Zerbster Stadtwerke, sagt Horst Krüger.