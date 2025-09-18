weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Theaterpremiere in Zerbst: Vom Rathaus auf die Bühne: Bürgermeister spielt in Bielers DDR-Drama „Nachtwache“ mit

Erstmals wird in Zerbst das Manfred-Bieler-Stück „Nachtwache“ aufgeführt. Zu den Darstellern gehört ebenfalls der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann.

Von Daniela Apel 18.09.2025, 15:15
Unter der künstlerischen Anleitung von Hans-Rüdiger Schwab (l.) laufen die Proben für das Manfred-Bieler-Stück „Nachtwache", das am 20. September erstmals in Zerbst vom Laienensemble der Essenzen-Fabrik aufgeführt wird. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Theatralisches Talent steckt im Zerbster Bürgermeister. Das wird jeder bestätigen, der ihn als gnadenlosen Richter in Manfred Bielers DDR-Satire „ZAZA“ erlebte. Nun ist Andreas Dittmann erneut als Schauspieler bei einer Premiere zu erleben. Mit „Nachtwache“ kommt am 20. September ein weiteres Bieler-Stück erstmals in Zerbst zur Aufführung, der Geburtsstadt des Schriftstellers.