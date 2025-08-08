Eine tänzerisch-musikalische Interpretation der sagenumwobenen Medusa steht im Mittelpunkt der 21. Zerbster Museumsnacht am 15. August. Das Publikum erwartet ein sinnlich-intellektuelles Erlebnis mit Tanz, Musik und Mythos.

Eine Tanzperformance rund um Medusa, eine Figur aus der griechischen Mythologie, ist dieses Mal bei der Zerbster Museumsnacht zu erleben.

Zerbst - Eine Frau mit Schlangenhaaren, deren Blick jeden, der sie ansieht, sofort zu Stein erstarren lässt – das ist Medusa. Dieser oft als Ungeheuer empfundenen Figur aus der griechischen Mythologie werden die Besucher der diesjährigen Zerbster Museumsnacht am 15. August begegnen. Bereits zum 21. Mal findet die Veranstaltung statt, und das wie gewohnt im idyllischen Lichthof des Museums der Stadt am Weinberg. Ab 18.30 Uhr ist Einlass, Beginn dann um 19 Uhr.