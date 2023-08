Zerbst - Die zweite Heimatfest-Schlagernacht hat am Sonnabend Hunderte Besucher in Tom’s Biergarten auf den „Platz“ gelockt. Nachdem Kult-DJ Detlef „Deddy“ Neumann einige Tage vor der Schlagernacht krankheitsbedingt leider absagen musste, haben auch die Schlagerpiloten wenige Stunden vor Beginn der Veranstaltung wegen einer dringenden Familienangelegenheit abgesagt.

Die Stimmung war am Ende dennoch fantastisch. Deddy bekam gleich zu Beginn des Schlagerabends eine Videobotschaft mit einem kräftigen Applaus und den besten Genesungswünschen. Seinen Part hatte DJ Marcel „Celli“ Reppin übernommen. Für die Piloten sprang spontan Lokalmatador Martin „Zimmi“ Zimmermann ein, der den Abend mit seinem Beitrag zum Liedwettbewerb eröffnete: „Endlich wieder Heinatfest – Jetz jeht’s los!“.

Das Heimatfest in Zerbst hat jetzt tatsächlich eine eigene Hymne.

Und es ist losgegangen. Den Startschuss gaben noch vor Zimmi die Mädels vom Tanz-Verein „O’Blue“, die inzwischen bei kaum keiner Veranstaltung, keiner Show fehlen dürfen. Mit ihrem Abba-Medley heizten sie Schlagerabend-Besucher im prall gefüllten Biergarten so richtig an. Kurz vor Beginn der Schlagernacht war noch ein Fernseh-Team zugange.

Thema des Drehs waren natürlich Oliver Thomas und der Roßlauer Frank „Hardy“ Wedler, die die Heimatfest-Schlagenacht ausgewählt hatten, um zum erstmals live ihr Duett „Grenzenlos“ zu präsentieren. Zu sehen ist der Beitrag wahrscheinlich dann am 21. August im MDR, ab 16 Uhr, in der Nachmittagssendung „Hier ab 4“.

Lokalmatador Martin „Zimmi“ Zimmermann hat mit seinen Songs den Biergarten zum Kochen gebracht. Fotos: Heiko Röder

Applaus und Gejohle im Festzelt

Im Übrigen war das Publikum so gemischt wie eine Packung Müsli – von Kindern über Jugendliche bis zu Besuchern im mittleren und gesetzterem Alter. Sie feierten gemeinsam sowohl Zimmis Flippers-Medley als auch Hardy „Zeit, die nie vergeht“ oder zum Schlager-Medley aus den 1970er Jahren von Oliver Thomas. Ohne Zugaben ließ die Party-Gemeinde keinen der Drei von der Bühne.

Auch wenn es Stimmen gab, die mit der „Ersten Heimatfest-Schlagernacht“ im vorigen Jahr nicht so wirklich viel anfangen konnten, war der Gesamteindruck am Ende ein ganz anderer. Der Schlagerabend war 2022 eine Premiere, sollte etwas frischen Wind über den Festplatz wehen lassen. Zimmi brachte es am Sonnabend auf den Punkt: „Ich bin überzeugt davon, dass wir eine neue Traditionsveranstaltung auf dem Zerbster Heimatfest haben“, rief er den Besuchern zu. Die wiederum gaben mittels Applaus und lautem Gejohle ihre Zustimmung.

Heimatfest in Zerbst geht zu Ende

Das sieht auch Festwirt Tom Hebäcker so. „Premiere und Auflage Nummer zwei waren ein voller Erfolg. Was die Schlagernacht als Traditionsveranstaltung betrifft, da bin ich ganz bei Martin. Am Ende entscheiden aber die Besucher, wie lange Traditionen ihren Bestand haben“, sagt Hebäcker. Einer dritten Auflage 2024 stehe aber erst einmal nichts im Wege, so Hebäcker.

Das Zerbster Heimatfest, längstes Volksfest Sachsen-Anhalts, geht am Montag, 7. August 2023, mit der Gewinnziehung der Zerbster Pferdemarktlotterie un dem Nietenball zu Ende.