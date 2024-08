Neue Regeln zum Schutz von Bäumen erhitzen die Gemüter in Zerbst. Eine der drängendsten Fragen: Darf ich bald auf meinem eigenen Grundstück nicht mehr selbst bestimmen, was mit Hecken und Bäumen passiert?

bürger in zerbst stinksauer

Die Neufassung der Baumschutzsatzung, die sich künftig auch auf Sträucher und Hecken beziehen soll, wird in den Zerbster Ortschaften rege diskutiert.

zerbst. - „Ich weiß nicht, ob ich das meinen Bürgern so vorsetzen möchte“, so die Nuthaer Ortsbürgermeisterin Sylvia Rothe. Gemeint ist die Neufassung der Baumschutzsatzung. „Rechte der Privatleute werden reglementiert und gekürzt“, sagte sie. Und sie ist nicht die einzige, die das so sieht. Warum der Ärger immer größer wird.