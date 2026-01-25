48. Session des CCZ Mit vielen Bildern: Die Zerbster Karnevalisten lassen es richtig krachen
Bunt, laut und zum Schreien komisch - der CCZ hat in seiner Prunksitzung abgeliefert. Eine abendfüllende Show, die das Publikum abholte. Es war nicht die letzte Show der 48. Session.
Aktualisiert: 25.01.2026, 15:53
Zerbst - Mit dem Motto der 48. Session setzte der CCZ eine klare Marke: „Klinik vor Ort, das ist doch klar- nur Helios macht sich hier rar“. Dass das Thema Mode sein würde, war natürlich mit Ansage.