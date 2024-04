Museum, Puppentheater und Schulfest: Auch in den nächsten Tagen gibt es in Zerbst und Umgebung wieder viel zu erleben.

Zerbst - Noch nichts zu tun am Wochenende? Für einen gelungenen Wochenabschluss sind hier die Volksstimme-Veranstaltungstipps für die Region Zerbst und Dessau.

Zerbster Museum wieder geöffnet

Das Zerbster Museum am Weinberg ist seit dieser Woche wieder regulär geöffnet. Von Donnerstag bis Sonntag jeweils zwischen 11 und 17 Uhr können Besucher in die Geschichte der Stadt eintauchen. Vorbereitet wird derzeit die neue Sonderausstellung unter dem Titel „Wasser marsch – 155 Jahre Zerbster Feuerwehr“, die vom 14. Mai bis 28. Juli zu sehen sein wird.

Francisceum feiert seinen Geburtstag

Beim Frühlingskonzert sind die Chöre des Francisceums zu hören. Foto: Sophie Block

Die traditionellen Schulfesttage am Zerbster Francisceum nahen. Zwei Tage wird der 221. Geburtstag nach Neugründung des Gymnasiums 1803 gefeiert. Zum Auftakt findet am 19. April ein Projekttag für die Schüler mit vielfältigen Angeboten und Workshops statt, wie Kerstin Görner erzählt. Gegen 12 Uhr schließt sich der Francisceumslauf im Jahn-Stadion an, so die Schulleiterin. Sie berichtet zudem von der Jahreshauptversammlung des Fördervereins des Francisceums, die um 17 Uhr anfängt und die Neuwahl des Vereinsvorstandes beinhaltet.

Musikalisch wird es dann am Freitagabend, wenn zum öffentlichen Frühlingskonzert eingeladen wird. Die beiden Schulchöre werden in der Aula am Weinberg ab 18.30 Uhr ihre Zuhörer unterhalten.

Am 20. April steht die Festveranstaltung im Mittelpunkt, bei der jene Frauen und Männer geehrt werden, die vor 50 beziehungsweise vor 60 Jahren hier am Francisceum ihr Abitur abgelegt haben. Beginn ist um 10 Uhr in der Aula. Ab 14 Uhr etwa treffen sich die Ehemaligen zum gemeinsamen Kaffeetrinken. Ab 15 Uhr werden von Schülern geführte historische Rundgänge durchs Schulgebäude angeboten. „Jeder, der sich mit dem Francisceum verbunden fühlt, kann gern vorbeischauen“, sagt Kerstin Görner.

Zumal anlässlich der Schulfesttage am Sonnabend auch die Francisceumsbibliothek geöffnet ist. Von 10 bis 17 Uhr können Interessierte in die Schatzkammer alter Schriften eintauchen – unter anderem in die fantastische Welt des Schlaraffenlandes. Der Eintritt ist an diesem Tag kostenlos.

Puppentheater Dessau zeigt „Der Kontraspatz“

Kerstin Dathe führt das Stück "Der Kontraspatz" auf. Foto: Sebastian Stolz

Am Sonntag, 21. April, um 15 Uhr steht das Puppenspiel „Der Kontraspatz“ von Rosmarie Vogtenhuber für Kinder ab 3 Jahren auf dem Spielplan des Anhaltischen Theaters Dessau.

Eine kleine Maus hat sich aus Angst alleine auf den Dachboden eines alten Hauses zurückgezogen. Dort ist sie sicher. Aber in einer stürmischen Gewitternacht tauchen überraschend noch zwei andere Wesen auf: ein Frosch und ein Spatz. Alle drei kommen sie aus einer strengen Welt, die ihnen vorschreibt, was sie machen dürfen und was nicht. Und alle drei sind aus unterschiedlichen Gründen abgehauen und prallen mit ihrer Angst und ihrer Aufmüpfigkeit ungebremst aufeinander. Es wird ganz schön brenzlig und wer weiß, was geschehen würde, wenn nicht unversehens noch jemand auf dem Dachboden wäre …

Eine fantasievolle Geschichte darüber, wie auch in schwierigen Zeiten Ängste und Vorurteile durch die Kraft der Freundschaft, durch Zusammenhalt und nicht zuletzt durch Musik überwunden werden können.

Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Comedian Harmonists treten im Anhaltischen Theater Dessau auf

Die Comedian Harmonists präsentierten ihre Show im Anhaltischen Theater Dessau. Foto: Felix Steinhardt

Am Sonntag, 21. April, sind um 17 Uhr die „Comedian Harmonists in Concert“ zu Gast im Großen Haus des Anhaltischen Theaters in Dessau und sorgen für Heiterkeit und Komik, wenn sie die beliebten Songs der „ersten Boygroup“ Deutschlands zum Leben erwecken. Mit viel Charme singen und tanzen sich die sechs Darsteller, die (fast) so aussehen wie die Sänger von einst, durch die Geschichte der Comedian Harmonists.

Die eingebauten Moderationen werfen dabei amüsante Blicke auf das Leben der sechs Original-Sänger, die in den Goldenen 20er-Jahren zum legendären Vokalensemble wurden, das jedoch 1935 verboten wurde. Höhepunkte in der „Comedian Harmonists in Concert“-Show sind neben schwungvollen Tanzeinlagen die legendären Klassiker wie „Wochenend und Sonnenschein“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder „In der Bar zum Krokodil“.

Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Trompetenklang im Mausoleum des Dessauer Tierparks

Nicht nur die vielen Singvögel musizieren derzeit im Dessauer Tierpark, auch ganz andere musikalische Klänge sind dort aktuell zu erwarten. Die 2023 gestartete Reihe „Neue Musik im Fläming“ wird im April fortgesetzt. Nach der Eröffnung der Konzertreihe am vergangenen Sonnabend wird sie morgen um 19.30 Uhr im Mausoleum des Tierparks fortgesetzt.

Liz Allbee bringt neben ihrer Trompete auch viele ungewöhnliche Klangkörper durch die Kraft ihres Atems zum Schwingen und schickt diese mit dis-kreten elektronischen Mitteln durch die akustischen Welten des Mausoleums. Im Vorfeld ihres Konzerts am 20. April hat sie die Akustik des Mausoleums ausgiebig erforscht und kreiert ein spezielles musikalisches Soloprojekt für den Ort.

Der Eintritt zum Konzert „Blow the Mausoleum V – Liz Allbee – Trompete solo“ beträgt jeweils 20 Euro (ermäßigt 10 Euro). Reservierungen bitte per E-Mail an info@oaksmus.de. Einlass zum Mausoleum ist ab 19 Uhr.