  4. Wohntraum zum Festpreis: Modulhaus statt Baufrust: Zerbster Firma entwickelt bezahlbares Eigenheim

Der Traum von den eigenen vier Wänden lässt sich für Normalverdiener kaum noch realisieren. Drei Köpfe einer Zerbster Firma haben überlegt, wie man gegensteuern kann - mit Erfolg.

Von Thomas Kirchner 20.09.2025, 07:17
Das Modultraumhaus „Infinity".
Zerbst - Ein neues Haus zu bauen wird immer schwieriger – für alle. Nicht nur Privatpersonen zögern oder können es nicht mehr stemmen, auch die öffentliche Hand, Privatinvestoren oder Wohnungsunternehmen haben zurückgefahren.