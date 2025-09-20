Wohntraum zum Festpreis Modulhaus statt Baufrust: Zerbster Firma entwickelt bezahlbares Eigenheim
Der Traum von den eigenen vier Wänden lässt sich für Normalverdiener kaum noch realisieren. Drei Köpfe einer Zerbster Firma haben überlegt, wie man gegensteuern kann - mit Erfolg.
20.09.2025, 07:17
Zerbst - Ein neues Haus zu bauen wird immer schwieriger – für alle. Nicht nur Privatpersonen zögern oder können es nicht mehr stemmen, auch die öffentliche Hand, Privatinvestoren oder Wohnungsunternehmen haben zurückgefahren.