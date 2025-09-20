Wohntraum zum Festpreis Modulhaus statt Baufrust: Zerbster Firma entwickelt modernes und bezahlbares Eigenheim
Der Traum von den eigenen vier Wänden lässt sich für Normalverdiener kaum noch realisieren. Drei Köpfe einer Zerbster Firma haben überlegt, wie man gegensteuern kann - mit Erfolg. Welche Lösung haben sie gefunden?
Aktualisiert: 18.02.2026, 11:43
Zerbst - Ein neues Haus zu bauen wird immer schwieriger – für alle. Nicht nur Privatpersonen zögern oder können es nicht mehr stemmen, auch die öffentliche Hand, Privatinvestoren oder Wohnungsunternehmen haben zurückgefahren.