Wohntraum zum Festpreis Modulhaus statt Baufrust: Zerbster Firma entwickelt modernes und bezahlbares Eigenheim

Der Traum von den eigenen vier Wänden lässt sich für Normalverdiener kaum noch realisieren. Drei Köpfe einer Zerbster Firma haben überlegt, wie man gegensteuern kann - mit Erfolg. Welche Lösung haben sie gefunden?