Nullrunde statt Lohnerhöhung: Am Harzklinikum wächst der Ärger unter 2.000 Beschäftigten. Wie weit Verdi und die Geschäftsführung auseinander liegen und womit die Gewerkschaft nun droht.

Hinter den Türen des Harzklinikums – hier das Krankenhaus in Quedlinburg – brodelt ein Tarifstreit.

Wernigerode/Quedlinburg/Blankenburg. - Ein Tarifstreit am Harzklinikum spitzt sich zu. Eine erste Verhandlungsrunde brachte keine Einigung, berichtet Verdi. Die Gewerkschaft vertritt dabei nach eigenen Angaben rund 2.000 nichtärztliche Beschäftigte des Krankenhauses mit Standorten in Wernigerode, Quedlinburg und Blankenburg – von Pflege- und Therapiepersonal über Labor-Mitarbeiter bis zur Küche.