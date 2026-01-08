weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  4. Illegale Müllentsorgung: Müll-Hotspots in Zerbst im Visier: Mit einfachen Maßnahmen gegen Umweltverschmutzung

Illegale Müllentsorgung bleibt in Zerbst ein Problem – doch erste Schritte zeigen Erfolg.

Von Daniela Apel 08.01.2026, 06:17
An verschiedenen Müll-Hotspots wurden Hinweisschilder zur Warnung vor illegalen Müllablagerungen aufgestellt.
An verschiedenen Müll-Hotspots wurden Hinweisschilder zur Warnung vor illegalen Müllablagerungen aufgestellt. Daniela Apel

Zerbst - Illegale Müllablagerungen sind ein Dauerärgernis. Ob mitten in der Stadt oder in der Natur - überall findet sich immer wieder achtlos entsorgter Unrat. Gegen die Unvernunft versucht Zerbst auf vielfältige Weise anzukämpfen. Dabei zeigt sich, schon mit einfachen Mitteln lässt sich einiges erreichen.