Illegale Müllentsorgung bleibt in Zerbst ein Problem – doch erste Schritte zeigen Erfolg.

Müll-Hotspots in Zerbst im Visier: Mit einfachen Maßnahmen gegen Umweltverschmutzung

An verschiedenen Müll-Hotspots wurden Hinweisschilder zur Warnung vor illegalen Müllablagerungen aufgestellt.

Zerbst - Illegale Müllablagerungen sind ein Dauerärgernis. Ob mitten in der Stadt oder in der Natur - überall findet sich immer wieder achtlos entsorgter Unrat. Gegen die Unvernunft versucht Zerbst auf vielfältige Weise anzukämpfen. Dabei zeigt sich, schon mit einfachen Mitteln lässt sich einiges erreichen.