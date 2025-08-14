In Zerbst fehlen Kleidercontainer – in Deetz stapeln sich die Körbe und Kartons. Die Ehrenamtlichen von „Dit & Dat“ und dem „Raum der Geschenke“ arbeiten am Limit, um der Kleiderflut Herr zu werden.

Die in Empfang genommene Kleidung wird von den Ehrenamtlichen geprüft und dann werden die Kleiderständer in verschiedene Räume gebracht.

Deetz. - Wohin mit den Kleidungsstücken, die nicht mehr passen? Wohin mit den Sachen, die einem nicht mehr gefallen? Viele nutzten die Kleidercontainer in der Stadt Zerbst und in den Ortsteilen, um ihre ausrangierte Bekleidung dort zu entsorgen. Die meisten vielleicht sogar im guten Glaube, damit noch anderen Menschen zu helfen.