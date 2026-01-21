Die Heidewasser GmbH hat ihr Preissystem beim Trinkwasser geändert. Fortan ist in Wohnhäusern nicht mehr die Größe des Wasserzählers ausschlaggebend. Das hat finanzielle Vor- und Nachteile.

Neue Abschläge 2026: Warum Trinkwasser für einige Zerbster teurer, für andere günstiger wird

Für einige Zerbster wird Trinkwasser günstiger, für andere teurer.

Zerbst - Der Jahreswechsel beschert den Zerbstern neue Trinkwasserabschläge. Grund ist allerdings keine Preiserhöhung. Vielmehr sorgt eine Änderung beim Gebührenmaßstab dafür, dass es für den einen teurer, für den anderen hingegen günstiger wird.