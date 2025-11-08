weather bedeckt
  4. Straßenbau bei Zerbst: Ortsdurchfahrt Bornum: Arbeiten an Lange Straße machen wichtigen Schritt

Der Ausbau der Lange Straße in Borkum schreitet voran. Mit der neuen Asphaltdecke wurde ein großer Schritt getan. Was jetzt noch zu tun ist.

Von Petra Wiese 08.11.2025, 06:33
Die Lange Straße in Bornum hat jetzt auf dem nächsten Teilstück Asphalt bekommen.
Bornum. - Im März haben die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Langen Straße in Bornum begonnen. Zwei Drittel sind nun schon geschafft. Von der Kirchgasse bis zur Kreuzung in Richtung Bone ist der Asphalt drauf und die schöne glatte „Rennpiste“ fertig gestellt. 325 Meter lang ist der Straßenabschnitt, der in dem Bereich hergestellt wurde.