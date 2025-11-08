Der Ausbau der Lange Straße in Borkum schreitet voran. Mit der neuen Asphaltdecke wurde ein großer Schritt getan. Was jetzt noch zu tun ist.

Bornum. - Im März haben die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Langen Straße in Bornum begonnen. Zwei Drittel sind nun schon geschafft. Von der Kirchgasse bis zur Kreuzung in Richtung Bone ist der Asphalt drauf und die schöne glatte „Rennpiste“ fertig gestellt. 325 Meter lang ist der Straßenabschnitt, der in dem Bereich hergestellt wurde.