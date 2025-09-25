Mithilfe von Pizzaschiebern sprengten sie den Geldautomaten im Zerbster Postamt: Igor M. und Ion C. erbeuteten als Teil einer deutschlandweiten 20-köpfigen Bande allein in Zerbst mehr als 90.000 Euro. Nun wurde in Berlin ein Urteil gesprochen.

Sie erbeuteten fast 100.000 Euro im Zerbster Postamt mit Pizzaschiebern: Jetzt wurden Igor M. und Ion C. verurteilt

Der abgesperrte Tatort an der Postfiliale in Zerbst: Hier wurde 2023 der Geldautomat gesprengt, Nun wurden die Täter verurteilt.

Zerbst - Selbstgebaute Pizzaschieber und eine minutiös geplante Sprengaktion: Igor M. und Ion C. legten den Geldautomaten im Zerbster Postamt im September 2023 in Schutt und Asche. Auch in Berlin, Brandenburg und Hessen waren sie an Taten beteiligt. Doch ihre kriminelle Handschrift wurde ihnen am Ende zum Verhängnis. Die Volksstimme hat nun exklusiv das Urteil vorliegen.