Auf Hilferuf reagiert Bürgerinitiative hilft Stendaler Tierheim: Ehrenamt mit Herz und Harke
Die Bürgerinitiative Stendal beweist, wie Engagement über die eigenen Vereinsgrenzen hinausgehen kann. Mit einem Arbeitseinsatz reagiert sie auf einen Hilferuf des Tierheims in Borstel.
Aktualisiert: 25.09.2025, 16:25
Stendal. - Ein Bagger lädt schaufelweise Sand im Freilaufgehege der Hunde ab. An anderer Stelle wird fleißig Unkraut entfernt. Mitglieder der Bürgerinitiative Stendal (BiS) sind zu einem Arbeitseinsatz zum Tierheim in Borstel ausgerückt und reagieren damit auf einen Hilferuf.