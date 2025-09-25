Die Bürgerinitiative Stendal beweist, wie Engagement über die eigenen Vereinsgrenzen hinausgehen kann. Mit einem Arbeitseinsatz reagiert sie auf einen Hilferuf des Tierheims in Borstel.

Anke Funke (links) und Angelika Kühne sammeln beim Arbeitseinsatz der Bürgerinitiative Stendal im Tierheim in Borstel Unkraut ein.

Stendal. - Ein Bagger lädt schaufelweise Sand im Freilaufgehege der Hunde ab. An anderer Stelle wird fleißig Unkraut entfernt. Mitglieder der Bürgerinitiative Stendal (BiS) sind zu einem Arbeitseinsatz zum Tierheim in Borstel ausgerückt und reagieren damit auf einen Hilferuf.