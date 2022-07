Premiere auf dem Zerbster Heimatfest: Erste Schlagernacht mit Angelika Martin, Peter Pach und DJ Deddi

Vom 29. Juli bis zum 8. August wir das Zerbster Heimatfest wieder Tausende Besucher in den Schlossgarten locken. Neben dem traditionellen Vergnügungspark wird auch jede Menge Livemusik geboten. Dieses Jahr geht erstmalig eine Schlagernacht an den Start. Worauf sich Partyfreunde freuen können.

Zerbst - Unter dem traditionellen Motto „... und jetz jeht's los“ geht in wenigen Wochen das Zerbster Heimat- und Schützenfest wieder an den Start – endlich. Vom 29. Juli bis zum 8. August darf wieder ausgelassen gefeiert werden. Natürlich ist auch Heimatfest-Wirt Tom Hebäcker an Bord. Und der Gastronom hat sich nach der zweijährigen Abstinenz gleich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die erste „Heimatfest-Schlagernacht“ überhaupt, die am 6. August ihre Premiere hat.