Raben-Apotheke Zerbst: Wie man seine Medikamente auch in der Nacht bekommt

Die Abholung von Medikamenten ist in der Raben-Apotheke auf dem Markt jetzt auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich - rund um die Uhr. Doch wie funktioniert das?

Zerbst - Jeder kennt das: Man kommt vom Arzt und will in der Apotheke die Medikamente holen. Doch eines der verschriebenen Medikamente ist nicht vorrätig, muss also bestellt werden. Meist dauert es nur Stunden, bis geliefert wird, dennoch bleibt nicht selten die Frage, wie bekommt man die Abholung zeitlich auf die Reihe?