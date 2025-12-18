Seit 30 Jahren bewirtet die Familie Hesse Gäste in der Jagdhütte in Röderhof (Harzkreis) – jetzt droht das Aus. Die Steuerlast bringt kleine Betriebe an ihre Grenzen. Was Wirtin Conny Hesse in einem offenem Brief vom Bundestag fordert.

"Wir sind am Limit“ – Restaurant im Harzkreis kämpft ums Überleben wegen Mehrwertsteuer

Conny Hesse und ihre Mutter Melanie Buchholz betreiben seit 30 Jahren die Jagdhütte am Röderhofer Teich (Harzkreis).

Röderhof. - „Wir sind einfach am Limit“, sagt Conny Hesse, die gemeinsam mit ihrem Mann Rüdiger und ihrer Mutter Melanie Buchholz die Jagdhütte in Röderhof betreibt. Und das seit inzwischen gut 30 Jahren, als Familienbetrieb.