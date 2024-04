Die ehemalige Zerbster Fürstenresidenz startet am 20. April in die neue Saison – trotz der schwierigen Personalsituation. Zu sehen sind auch neue Bildnisse der Zarin und der Fürstenfamilie. Und wie werden die Öffnungszeiten künftig abgesichert?

Zerbst - Am kommenden Sonnabend startet die ehemalige Zerbster Fürstenresidenz offiziell in die neue Saison – allerdings öffnet das Schloss in diesem Jahr einen Tag weniger pro Woche. Geschuldet sei dies der Personalsituation, wie Dirk Herrmann schildert. "Wir sind glücklich, dass wir trotz der schwierigen Umstände reguläre Öffnungszeiten anbieten können. Einzige Einschränkung: Wir werden in diesem Jahr nur an vier Tagen pro Woche öffnen, nicht wie gewohnt an fünf Tagen", erklärt Herrmann.