Saisonvorbereitungen im Umweltzentrum Ronney

Ronney - Zu Projekten und Seminaren kommen die Menschen in das Umweltzentrum Ronney. Klassen, Vereine und andere Gruppen verbringen hier erlebnisreiche Tage oder Wochenenden. In den Ferien fahren Kinder ins Camp nach Ronney. Die Umweltbildung ist das eine, die Freizeitgestaltung das andere, was einen Aufenthalt in Ronney ausmacht.

Sand musste ausgetauscht werden

Hinterm Haus stehen ein Volleyballfeld, Klettergerät, Schaukel, Lagerfeuerplatz und ein Naturspielplatz zur Verfügung. Aber auch diese Dinge müssen regelmäßig in Ordnung gehalten werden. Jetzt war es an der Zeit, den Sand vom Volleyballfeld auszutauschen. Da mussten einige Kubikmeter bewegt werden. Der alte Sand wurde zunächst herausgeholt.

Wann der Sand das letzte Mal getauscht wurde, das konnte vom aktuellen Team keiner sagen, solange sind die Mitarbeiter noch nicht dabei. Nur Bauunternehmer André Weferling konnte sich erinnern, vor einigen Jahren schon einmal ausgeholfen zu haben. Auch diesmal stand der Walternienburger wieder zur Verfügung, um das Umweltzentrum zu unterstützen. Neuer Sand war mal dringend notwendig, denn da hatte sich über die Jahre schon einiges vermischt.

Arbeit ging zügig voran

Das machte eine Menge aus, dass André Weferling mit seinem kleinen Radlader vor Ort war und den Sand verteilte. Betriebsleiterin Kerstin Schlüter war außerdem froh, dass der Sandtransporter gleich rückwärts auf das Gelände fahren und die Haufen direkt am Feld abkippen konnte. Eigentlich war geplant, die Sandberge vor dem Haus abzukippen. Dann hätte man ordentlich zu tun gehabt, alles nach hinten zu karren.

So ging die Arbeit zügig voran. Kerstin Schlüter und ihre Kollegin Jenny Wahrlich, Hausmeister Detlef Heinemann, FöJ-lerin Antonia Puls und Vereinsmitglied Kay-Uwe Papenroth schippten was das Zeug hielt. Letzterer hatte sich extra freigenommen, um die Aktion zu unterstützen. Nicht nur das Volleyballfeld wurde mit dem neuen Sand aufgefüllt. Auch unter der Schaukel wurde der Sand erneuert. Die Fläche war zuvor etwas vergrößert worden.

Kinder können kommen

Nun können die Kinder also kommen. Das Volleyballfeld ist immer gut frequentiert, wo es sich auch wunderbar barfuß spielen lässt und nicht nur Volleyball, auch Ball über die Schnur, Fußball, Federball etc. Die nächsten Ferien sind nicht mehr weit. Vom 11. bis 13. April, in der Woche vor Ostern, veranstaltet das Umweltzentrum Ronney wieder ein Ferienlager unter dem Motto „Meer Plastik geht nicht“. Die Teilnehmer werden sich mit den Themen Müll, Umweltschutz und Plastikvermeidung beschäftigen.

Unter anderem geht es in die Natur zum Müllsammeln und es wird geschaut, wie man „Abfälle“ kreativ weiterverwenden kann. Wie man Plastik im Alltag vermeiden oder verringern kann erfahren die Kinder unter anderem auch beim Herstellen von Naturkosmetik.

Das Camp startet Montag 9 Uhr und endet Mittwoch 16 Uhr. Die Kosten betragen 90 Euro. Für Anmeldungen und nähere Informationen stehen die Mitarbeiter des Umweltzentrums telefonisch unter 039247 / 413 von 7 bis 17 Uhr oder per Mail an [email protected] zur Verfügung.