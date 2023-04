Heimat- und Kulturgeschichte Sanierung des Teehäuschens im Zerbster Schlossgarten abgeschlossen - Folgt jetzt der Marstall?

Der etwa 280-jährige Pavillon, im Volksmund auch Teehäuschen genannt, erstrahlt in neuem Glanz. Der Lions-Club hatte 2016 die Patenschaft für das denkmalgeschützte Objekt übernommen und in den letzten Jahren die Sanierung vorangetrieben. Doch was passiert mit dem benachbartem Marstall?