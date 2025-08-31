Festival der Moderne 2027 Spektakuläre Illuminationen geplant: Wie Magdeburg viral gehen will
Als das Finale der Deutschland-Tour nach Magdeburg führte, waren alle Augen auf die Stadt gerichtet. Eine ähnliche Aufmerksamkeit erhofft sich die Stadt vom Festival der Moderne 2027.
31.08.2025, 08:00
Magdeburg. - Deutschland zu Gast in Magdeburg: Das erhofft sich die Landeshauptstadt, wenn 2027 das Festival der Moderne über Monate hinweg eine enorme Bandbreite an Veranstaltungen bietet. Einige Höhepunkte stehen bereits fest.