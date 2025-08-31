weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Festival der Moderne 2027: Spektakuläre Illuminationen geplant: Wie Magdeburg viral gehen will

Festival der Moderne 2027 Spektakuläre Illuminationen geplant: Wie Magdeburg viral gehen will

Als das Finale der Deutschland-Tour nach Magdeburg führte, waren alle Augen auf die Stadt gerichtet. Eine ähnliche Aufmerksamkeit erhofft sich die Stadt vom Festival der Moderne 2027.

Von Sabine Lindenau 31.08.2025, 08:00
Die Sanierung der Magdeburger Stadthalle läuft. Bis zum Festival der Moderne im Jahr 2027, bei dem das Gebäude eine entscheidende Rolle spielt, sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein.
Die Sanierung der Magdeburger Stadthalle läuft. Bis zum Festival der Moderne im Jahr 2027, bei dem das Gebäude eine entscheidende Rolle spielt, sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Deutschland zu Gast in Magdeburg: Das erhofft sich die Landeshauptstadt, wenn 2027 das Festival der Moderne über Monate hinweg eine enorme Bandbreite an Veranstaltungen bietet. Einige Höhepunkte stehen bereits fest.